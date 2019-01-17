護理師跨科支援、培訓僅5天... 北市聯醫被控罔顧病人安全

2019-01-17 13:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市聯合醫院企業工會今赴台北巿政府大門，抗議北市聯醫無視「隔科如隔山」，調動不同科別護理師互相支援，卻把1至3個月的培訓期，緊縮至5天，甚至還讓護理人員「自由選擇」是否參加課程，痛斥罔顧病人安全。

對此，聯醫主管機關衛生局推派簡任技正王素琴接下陳情書，對於工會提出的訂定合理訓練標準與時間等三項訴求，王現場表示，無法立即給予答覆，目前仍在討論中。聯醫會後受訪則說，5天培訓期完全是誤解，只是教育訓練的一部分，強調護理人員若沒通過院方考核，院方也不會貿然讓同仁上線。

聯醫企業工會今天上午赴北市府召開記者會，指聯醫為了節能人事成本，讓不同分科的加護病房護理師跨科支援，卻把實務上1至3個月的培訓期，壓縮至5天，甚至有護理人員出面控訴，院方甚至認為若護理人員「自認程度好」，也可以不用接受訓練。

聯醫企業工會也表示，針對中興院區內外科加護病房的合併培訓方案，院方去年3月的6點承諾，包括內外科加護病房常規統一、由具有教學經驗的臨床教師帶領、培訓期間至少1個月、醫師端窗口正確流程佈達知悉、訂定可量化的結訓測驗、以及公布正式正規的交叉訓練計畫，更是全面跳票。

聯醫企業工會指出，院方正是為了節省人事成本，把一個人當兩個用，挖東牆補西牆，「哪邊有缺補哪邊」，導致一邊人力不足，一邊訓練不足，如此倉促訓練跨科支援，只會導致勞資雙輸，更是罔顧病人安全。

聯醫企業工會提出三項訴求，包括訂定支援（合併）前，合理訓練標準與時間；未完成完整訓練前，禁止跨科照護病人；衛生局清查各單位實際配置人力是否充足。衛生局簡任技正王素琴接下陳情書，對於工會三項訴求，王現場表示，無法立即給予答覆，目前仍在討論中。

聯醫：有連續訓練 年年評鑑通過考核

會後，聯醫中興院區醫務長蔡景耀受訪表示，未來醫療趨勢是以全能照護為基礎，不是分科別、分器官；談到工會指控的5天的培訓期，蔡說，5天是誤解，5天只是教育訓練的一部分，從以前都現在都是連續過程，包括急重症的120小時訓練、80小時特別訓練，還有固定訓練、職前訓練，也有陸續考核。

蔡景耀也說，聯醫對提高護病比不遺餘力，年年接受評鑑，年年通過考核，也極力提高護理人員的照護。他強調，護理人員不可以以器官、疾病當作自己專業，希望他們有整合協調能力，這是他們制定訓練計畫的初衷，護理人員要有更好的能力照顧病人，要把病人放在第一位，而不是個人權益放在前面。

蔡景耀還說，「若同仁在基本訓練要求沒有辦法通過，你會放心讓他照護重症病人嗎？」他說，院方都會輔導，如果護理人員認為無法適任，也會安排至其他單位，都能適才適所。

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