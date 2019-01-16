桃園1萬3千個路邊停車格 除夕到初六停免錢

2019-01-16 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局今公告，自2月4日（除夕）至10日（大年初六）連續7天春節連假期間，包括桃園、中壢等9個行政區的公有路邊停車收費路段，共1萬3000個路邊停車格暫停收費外，桃園區桃園巨蛋、大溪區觀光景點等6個公營路外停車場也暫停收費外，2月1日至10日期間，桃園市計程車春節加成運費每趟次加收50元、桃園國際機場每趟加收100元。

交通局公告桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、八德、楊梅、大溪及龍潭等九個行政區的公有路邊停車收費路段；路外停車場部分，桃園區巨蛋園區的第三、四、五、六停車場全部暫停收費，大溪區停二停車場、月眉停車場兩個停車場，連假期間也暫停收費。

至於其他公有民營的停車場，春節期間仍正常收費；若民眾汽車停車單繳費截止日期，適逢春節連假，最晚可延2月12日，公家機關正常上班第二天繳費，不列為逾期繳費，若逾期未繳費，將寄發停車費催繳通知單，並收取工本費，敬請民眾注意。

在違規拖吊取締方面，春節期間，民間拖吊場暫停拖吊服務，但如有併排停車、佔用消防通道及身心障礙專用停車位等違規，嚴重影響交通，仍會被警方開單取締或移置保管，另為確保民眾可領車作業，桃園、中壢拖吊移置保管場也維持服務不中斷，春節期間每日上午八點至凌晨零點仍提供取車服務。

另方面，桃園市計程車費率採跳表計價，起跳價原為95元（10250公尺），2月1日起至10日深夜12點止，在桃園市搭乘計程車，起跳價按趟次加50元，桃園國際機場排班計程車的起跳價（依桃園市運價加15％停留服務費）則按趟次加收100元；交通局提醒搭乘民眾，如遇計程車駕駛人任意喊價、超收車資或拒載等情事，可記下車牌、時間、地點等資訊，向市民專線：1999提出檢舉。

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