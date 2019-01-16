湖口人盼了4年！王爺壟運動公園 第14度招標終於決標

2019-01-16 21:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好消息！新竹縣湖口鄉民殷切期盼的王爺壟運動公園，歷經4年籌劃、14次招標作業，今天終於順利決標，教育處預計2020年6月竣工。

湖口鄉親抱怨，湖口鄉含流動人口約有10萬人，運動場所卻相當缺乏，經鄉長林志華和地方爭取，前縣長邱鏡淳在第二次競選連任時曾公開承諾，要在王爺壟蓋「小巨蛋」，讓鄉民有運動休閒的去處，也提供本地學校的優秀選手培訓，4年過去了如今已改朝換代，預定地還是一片雜草。

縣府說，湖口鄉王爺壟體育公園用地，位在達生路與中山路一段路口，占地約3.03公頃。縣府在2016和2017年分2年各編列8000萬元，含規劃及工程合計1.6億元預算，2015年展開規劃作業，2016年8月完成設計監造勞務標評選和議價，原爭取在2018年底前竣工。

但教育處說，計畫案為求周延，與地方說明、協調多時，加上設計監造招標作業、都市設計審議、細部設計書及預算書審查等行政程序，延至去年6月才辦理工程標公告上網招標，但第一次投標廠商不足3家，之後多次重新檢討並修正招標文件，但都因未進入底價或無廠商投標，13次流標或廢標。

體健科說，考量規劃設計完成2年來物價上揚，經增額600萬元預算，調整部分建材價格，今天下午再次招標，由華盛營造工程公司得標，以1億5360萬餘元決標，預計3月初動工，工期約480個日歷天，2020年6月竣工。

林志華得知消息後說，王爺壟運動公園是湖口的重大建設，鄉民一直期待能有一個好的運動環境，希望工程早日完成。

教育處說，所謂的「小巨蛋」，經多方溝通後，改為較小規模的多功能運動中心，以便日後移交公所維護得以負荷。規劃將興建一座半戶外式的風雨籃球場，也是多功能用途的球場，附設行政管理廳舍、槌球場、200公尺長的直排輪場地及周邊綠美化等。

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