慟！又見石虎路殺 竟就在減速警示牌附近…

2019-01-16 19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕慟！全台瀕危的保育類動物石虎，今年繼苗栗接連發生2起路殺事件，第3起路殺今天（16日）發生在南投縣集集鎮139線，而且事發地點就在石虎減速告示牌附近，令特生中心人員相當遺憾。

特生中心石虎研究人員林育秀說，路殺地點位在集集鎮市區與郊區的交界，當地是石虎出沒覓食活動範圍，今天接到民眾送來的路殺石虎，已經沒有生命跡象，身體無明顯外傷，經X光診斷，脊椎有受傷跡象，研判是遭車輛撞擊死亡。

這隻遭路殺的石虎只有958克重，是公的幼體，應是跟著石虎媽媽外出活動，路殺地點旁有一處落羽松林，推測小石虎是從樹林走出來，穿越馬路時不慎遭車輛撞擊，路殺地點再往前不遠，就有一支石虎減速告示牌，發生這樣的事件，令人相當不捨。

林育秀說，傍晚到現場了解環境，未來會把路殺地點的環境特徵彙整起來，盼能減少類次事件，事發地點路段筆直，行車速度不慢，呼籲用路人行經石虎出沒路段，能減速慢行。

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