揮別官司陰霾 「馬術天后」葉繡華回鄉奉獻這件事…

2019-01-16 17:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾榮獲亞運馬術銅牌、擁有「馬術天后」美譽的葉繡華，揮別馬匹買賣官司糾紛後，今天宣布在故鄉高雄成立「葉繡華國際馬術訓練場」，並將提攜後進，免費培訓8名國小學生參加國際比賽，預估每名學生至少得受訓7年才有資格參賽，平均每人花費約500萬元，由馬場負責籌募資金。

42歲的葉繡華是高雄人，曾在國小期間接觸騎馬，直到大學才積極投入，22歲遠赴德國當學徒，學習教馬，25歲開始榮獲國內外各項馬術比賽冠軍，2014年勇奪亞運銅牌，2015年全運會冠軍，並在桃園及台南經營馬場，她培訓的子弟兵也屢屢在國內外比賽嶄露頭角。

葉繡華說，馬術人才多集中在北部，所以她希望返鄉奉獻心力，首先將在今年4月舉辦國際馬術邀請賽，預計有7國選手參賽，希望吸引愛好馬術的新生代投入學習。

她將免費培訓8名國小學生（年滿7歲、未滿12歲）參加國際比賽，預估每名學生至少得受訓7年才有資格參賽，每人平均花費約500萬元（不含馬匹，含訓練費及國內外比賽費用），由馬場負責籌募資金。

葉繡華說，高雄適合發展馬術及賽馬，但沒有符合國際標準的比賽場地，呼籲政府及企業界支持，進而升級為產業鏈。

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