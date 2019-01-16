防中國非洲豬瘟侵台 徐國勇：人工檢查等待不超過12分鐘

2019-01-16 15:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防止中國非洲豬瘟入侵台灣，內政部長徐國勇今日視察桃園機場，他下午回到內政部受訪表示，現有航空警察、保三總隊協助非洲豬瘟防疫，今天他去桃園機場視察人工檢查工作，下機入境旅客前後等待時間不超過12分鐘，一點點時間換來國家的安全，那這都是值得的。

蘇院長有交代X光機檢疫的事交給內政部處理，並增加人力協助農委會、關務署防止非洲豬瘟入侵台灣，他自己立即指示啟動增加人力，調保一、保二警力協助。

徐國勇指出，至於X光機採購，會先做相關法令研議，研議出來就會儘快來做，這還需要一個禮拜或10天時間，這段期間將針對高風險班機的旅客，先進行人工檢查。

針對外界有疑慮人工檢查是否會排很久？徐國勇強調，他今天早上至桃園機場勘察3個班機旅客入境，防疫檢查工作還是一樣很迅速。

徐國勇提及，第一班的第一個旅客出來到最後一個旅客離開，就在飛機下來的門口做人工檢查，先後才花12分鐘，防疫成效非常不錯，有查到香腸、肉類製品。

「班機旅客還對部長說加油！」徐國勇指出，最後一個出來的旅客只等12分鐘，其中有一個排了7分鐘的乘客對他說，「如果我們排了7分鐘，能夠防止非洲豬瘟入侵，那這都是值得的，一點點時間換來國家的安全」。

徐國勇強調，如果非洲豬瘟入侵台灣，相關產業每年將損失2、3千億元，這是非常不得了數字，所以國人都很樂於配合，支持檢疫工作。

徐國勇也說，第二班次旅客較少，先後人工檢查只花了7分鐘，至於第三個班機僅等待9分鐘，所以大概是10分鐘左右時間，第一個旅客更是幾秒鐘就出去。

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