賞花看過來！新港波斯菊花田美不勝收

2019-01-16 15:28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕給這些佛心農友按個讚！當大多數稻田都已經整理插秧之際，嘉義縣新港鄉縣道157線21公里潭大村路旁，還有5公頃的農友選擇種植波斯菊，讓大家在農曆過年期間可以踏青賞花。

曾獲選全國十大經典好米、並三度遠赴日本參賽獲獎的86歲老農郭梓烽，5年前因緣際會利用休耕稻田種植波斯菊，花海美景造成轟動後，開始利用二期稻作收割後撒下波斯菊種子，在農曆過年期間營造花田盛景。

郭梓烽除利用自己兩公頃稻田改造成花田外，也遊說鄰近農友加入，今年總計逾5公頃共襄盛舉，新港鄉公所肯定農友讓新港更漂亮的努力，補助波斯菊種子與種植費用，攜手打造搖曳生姿、美不勝收的波斯菊花海。

郭梓烽還特地將生長期分別是1、2、3、4個月的水稻製成乾燥標本，除讓大家認識水稻的生長，並用來象徵求學四大階段，其中第四個月結穗期，代表大學學程與畢業就業，如果農民最怕天災，辛苦四個月可能沒得收成，而如果不好好學習、認真做事，前三個求學階段也等於白費苦心。

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