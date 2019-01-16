賞花看過來！新港波斯菊花田美不勝收

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕給這些佛心農友按個讚！當大多數稻田都已經整理插秧之際，嘉義縣新港鄉縣道157線21公里潭大村路旁，還有5公頃的農友選擇種植波斯菊，讓大家在農曆過年期間可以踏青賞花。
曾獲選全國十大經典好米、並三度遠赴日本參賽獲獎的86歲老農郭梓烽，5年前因緣際會利用休耕稻田種植波斯菊，花海美景造成轟動後，開始利用二期稻作收割後撒下波斯菊種子，在農曆過年期間營造花田盛景。
郭梓烽除利用自己兩公頃稻田改造成花田外，也遊說鄰近農友加入，今年總計逾5公頃共襄盛舉，新港鄉公所肯定農友讓新港更漂亮的努力，補助波斯菊種子與種植費用，攜手打造搖曳生姿、美不勝收的波斯菊花海。
郭梓烽還特地將生長期分別是1、2、3、4個月的水稻製成乾燥標本，除讓大家認識水稻的生長，並用來象徵求學四大階段，其中第四個月結穗期，代表大學學程與畢業就業，如果農民最怕天災，辛苦四個月可能沒得收成，而如果不好好學習、認真做事，前三個求學階段也等於白費苦心。
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嘉義縣新港鄉波斯菊花田。（記者蔡宗勳攝）
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嘉義縣道157線21公里潭大村路旁的波斯菊花田。（記者蔡宗勳攝）
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嘉義花海秘境，新港鄉長林茂盛邀請大家來賞花。（記者蔡宗勳攝）
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86歲老農郭梓烽用稻草編織作品。（記者蔡宗勳攝）
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86歲老農郭梓烽利用稻草編織作品。（記者蔡宗勳攝）
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