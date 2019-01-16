生態環境指標螢火蟲 日本時期徽章別具意喻

2019-01-16 15:12

［記者劉婉君／台南報導］螢火蟲被視為良好生態環境的指標，而在日本時期部分學校的徽章上，也可以看到螢火蟲圖案，不過代表的不是生態，而是象徵勤學苦讀。

成語「囊螢映雪」形容人在艱困的環境中勤奮讀書，國立台灣歷史博物館收藏的日本時期台北龍山公學校畢業紀念章，以及新竹北埔公學校皆勤章上，都看得到螢火蟲的圖案，就是象徵勤學苦讀，另外還以竹葉象徵虛心向學。

台史博副館長謝仕淵表示，館內收藏的日治時期徽章有上百個，大部分為運動類的徽章或是校徽，當時以徽章鼓勵優秀學生，表彰特別品格行為，讓學生可以隨時配戴，做為身分榮譽標章，也鼓勵其他學生見賢思齊。

其中，皆勤章即是獎勵全勤學生。台史博館長林崇熙分享，自己在求學階段曾當選模範兒童，到大學時還曾拿到全勤獎，藉由正在館內展出的台灣近代教育特展，可以對學校教育重新省思，而最近館方將這兩款有螢火蟲的徽章開發成紀念品，透過物件故事與貼近大眾的生活用品，除了建構與珍藏台灣國民的生活記憶，也希望民眾在自己的人生適才適所。

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