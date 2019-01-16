幼兒園惡師腳踩幼兒、還打巴掌 園長反擊家長不成道歉了

2019-01-16 12:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一間幼兒園去年驚傳老師「腳踩男童」的疑似虐童案，事件落幕後，昨晚臉書粉絲團卻再爆出遭踩的男童疑吃不下飯被老師打巴掌；幼兒園鄭姓園長今出面致歉，指去年事件發生後老師有下跪道歉，獲得男童母親原諒並簽下同意書，對方之後卻向他們提告、求償23萬元，並選在開庭前夕上網爆料。

市府教育處指出，本案已於去年12月11日成立調查小組，針對陳情所訴部份進行調查，並至園所查訪、約訪相關當事人，釐清事實。

教育處指出，事發後教育處已要求幼兒園解聘該師，並將移請社會處以兒權法懲處。另社會處已介入關懷，期間與該案家庭多次會談，提供法律諮詢等相關協助。針對該幼兒園後續輔導，教育處已於幼教輔導團會議決議，請輔導團針對班級經營及正向管教等方面，密集到園輔導，後續會列為重點輔導對象，避免類似情況發生。而該園園長後續言論為其個人想法，並不影響本案調查。

幼兒園鄭姓園長今上午出面道歉，她說，去年老師已下跪，獲得男童母親原諒，但對方又向他們提告並求償23萬元，還選在開庭前夕上網爆料。鄭姓園長說，男童媽媽與該名老師情同姊妹，假日也在一起，還特別要求老師「嚴格」教導孩子。

臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁15日晚間PO出一段影片與男童家長聲明，指去年11月新竹一間幼兒園被民眾拍到戶外教學時老師用腳踩男童，沒想到下午又遭同名老師打巴掌、打手。

ＰＯ文指出，該名男童的家長得知孩子遭踩，到幼兒園調閱監視器，竟發現該名老師除了腳踩男童，同天下午甚至因男童不專心吃飯，伸手打對方兩巴掌，並出現強拉、固定男童在餐桌前逼吃飯等情形，讓男童家長又氣又難過，揚言要對該名老師提告。

ＰＯ文指出，過去男童身上一直以來都有大小瘀青，媽媽都有拍照，一一詢問老師，卻從來都沒有得到正面回應。

幼兒園長則向該名家長解釋，因男童不吃飯又吐，老師才會有比較強硬的舉動，幼兒園已向被害男童家長簽下「老師管教不當、查明屬實」，將「永不續任」該名老師的同意書，但園方負責人又於15日深夜上臉書發文。

幼兒園長在臉書發文指出，「一切有單位及司法進入調查，是非問孩子媽媽最清楚，孩子在家被爸爸打也說是老師，這位媽媽最後目的要近24萬元。大家怎麼不去問她。不要不了解事實就斷言，幼兒園42年來幫助多少家庭，我們盡心盡力照顧孩子，希望好的老師能好好努力工作盡本份照顧好孩子們。」

但男童媽媽之後透過臉書聲明「並沒有園長所說的爸爸家暴情形，將採取法律行動」。

該則ＰＯ文引發網友熱議，紛紛留言「老師動手打小孩是事實，現在檢討的是在幼兒園發生的狀況，孩子家的家務事和這件事是兩回事」、「監視器會說話」、「影片老師打小孩很明顯啊，這樣叫盡心盡力嗎？」

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