快來看戲！紙風車本週末到屏東偏鄉

2019-01-16 09:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕紙風車368兒童藝術工程1月18日（週五）、19日（週六）晚上7時，將分別前往屏東縣泰武鄉泰武國中及新埤郷大成國小演出，帶來國家級規格的兒童劇「台灣幻想曲」，透過戲劇表演，連結人與土地的感情，也盼讓屏東地區孩子感受到藝術帶來的創意與美好。

紙風車劇團演出的《台灣幻想曲》特別在美術、戲劇、音樂、黑光多樣化元素的演出中追求新意，讓孩子在觀戲的過程中，自然而然地對藝術型式有初步認識，甚至引發興趣。全劇分《唐吉軻德》、《屏東、高雄的故事》、《海底總動員》、《八歲 一個人旅行》、《黑光幻想曲》5個片段。

在368鄉鎮的演出中，會演出22個不同縣市的故事，而屏東和高雄有豐富的人文風情，更有著多采多姿的歷史文化特色，其中一個片段《屏東、高雄的故事》，即以說書人敍說故事的方式呈現，像是屏東縣從牡丹社事件到恆春古城的季變興衰、國寶月琴演奏家陳達老師和他的月琴傳說，讓孩子穿越過去與現在，完整了解屏東特有的歷史文化的起源與更迭。

紙風車劇團表示，這次在屏東演出，受到町洋企業及出生屏東邱輝欽與林春蘭夫婦贊助，回饋偏鄉藝術與教育的推展，讓善與歡樂的種子，深植孩子們的心中，感受人間最善最美的溫馨。

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