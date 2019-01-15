誰來救官員腦袋？ 機場國門讓設計師感嘆：像在辦法會

2019-01-15 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕藍本設計執行長吳介民日前在臉書批桃園國際機場第二航廈入境長廊，疑似裝置藝術像「被打包的病死豬」，桃機公司當時則澄清，因在進行「機場環境裝飾及綠美化工作」，這些「半成品」將於施作完成後再行放置。但吳介民今又發文感嘆，機場國門像在辦法會。

吳介民日前在臉書表示，他從機場返國一踏進機場國門，迎面而來卻是一排白白的物體，陳列毫無美感，「像是被打包的非洲豬瘟病死豬，細看後讓我瞬間清醒，我到台灣了.....」。

事後桃機公司澄清，這為迎接農曆新年到來，正在進行的「機場環境裝飾及綠美化工作」，只是因為是「半成品」，所以可能造成民眾誤會，已責成施工廠商將未完工之半成品底座先行移除撤下，待未來整體施作完成後，再行放置。

對此，吳介民今天又在臉書貼出新照片表示，桃機新的因應之道就是拉開黃色的圍籬，直接圍著布展區，這讓他傻眼直呼「天啊！誰來救救官員的腦啊！專業的殯葬流程，裝完屍袋接下來辦法會...」。吳介民感嘆的說，「機場是國門是第一印象這很難懂嗎」、「這是發包給殯葬公司執行的嗎」、「我為什麼要繳稅傷害自己的眼睛」。

網友也在文章下方留言，「真的很像法會」、「台式的法會外國人沒看過，也是宣揚中華文化的一種具體表現！」、「佈置成這樣，實在不容易」、「下個步驟要設靈堂然後辦公祭嗎」、「傻眼傻眼大傻眼 甘！」。

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