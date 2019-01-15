全台最老郵局 台北郵局將重現歷史拱門風貌

2019-01-15 15:43

〔記者陳宜加／台北報導〕全台歷史最悠久的台北郵局，今年適逢創建90週年，中華郵政透露，為完整呈現台北郵局歷史軌跡，即將修復主要門廊，還原拱門造型，宣揚古蹟價值；台北郵局也仍是全台最大局，中華郵政已著手編纂《台北郵局誌》，今年將出版。

中華郵政於1896年成立，迄今已有123年歷史；其中，台北郵局現址於1929年創建，截至今年已有90週年。

中華郵政表示，清朝時期，台灣巡撫劉銘傳參照國外郵政辦法，訂定台灣郵政局章程，設郵政總局於台北，辦理投遞郵件，同時發行郵政商票、收寄私人信件，即為台北郵局前身，也在台正式開辦現代化郵政。

1895年日人據台後，台灣郵務隨政策改變，歸屬不同單位管理，台北郵局一再變更名稱，歷經第二野戰郵便局、台北一等郵便電信局；1929年台北郵局改建並更名為台北郵便局，提供郵務、匯兌、儲金等服務。

中華郵政指出，交通部於民國35年試行郵電合辦，台北郵便局改稱郵電局；38年成立台灣郵政管理局，改稱台北一等郵局；69年劃分為北、中、南郵區管理局；92年中華郵政改制公司化，成立23處責任中心局，台北郵局轄區包含台北、新北與外島共177個支局。

由於廳舍老舊，中華郵政一度規劃拆除建物，但因頗具歷史價值，遭強烈反對；81年終由內政部指定台北郵局為國家三級古蹟，存廢爭議才平息。中華郵政近年整修以維護廳舍原貌，102年間完成外牆整修案。

中華郵政透露，為完整呈現台北郵局歷史軌跡，即將進行郵局車寄門廊修復工程。台北郵局長藍淑貞進一步表示，台北郵局建築結構為巴洛克式融合希臘式，由日本建築師設計，「車寄」是建築主要入口門廊，過去原為拱門造型，但為交通方便，改建為目前大理石方形外觀，本月起將施工復原，力拚10個月完成。

中華郵政即日起也辦理台北郵局創建90週年系列活動，活動期間，將由專業古蹟導覽員帶領回顧北門區域歷史。藍淑貞也說，後續將有攝影比賽、台北郵局歷史主題郵展，著手編纂台北郵局誌，預計今年出版。

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