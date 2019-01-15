獨家》畫出婚姻平權公投 台漫入圍國際漫畫獎闖入全球前3名

2019-01-15 15:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕2019年法國安古蘭國際漫畫節將在24日頒獎，是世界年度漫畫盛事，台灣也有不少漫畫好手參與，日前傳出捷報，該節慶官網提前宣布入圍名單，台灣漫畫家YuAn的作品「The first vote of love」闖入全球前3名之列，將有機會拿下該賽事數位漫畫競賽的金獸獎盃。

法國安古蘭國際漫畫節已舉辦46年，是歐洲歷史最悠久的漫畫展覽、世界三大漫畫盛會之一，每年齊聚各國漫畫家、出版人員及動漫迷等，展期至少吸引20萬人次，賽事也會舉辦各式漫畫評審，宣布數位漫畫、新秀漫畫、年度最佳漫畫等；台灣從7年前開始派員赴法參展擺攤，將台灣漫畫推銷至全球。

而安古蘭官網日前宣布入圍名單，其中在數位漫畫競賽裡，台灣漫畫家YuAn以作品「The first vote of love」入圍全球前3名，已確定幫台灣預定1項國際獎牌，並將有機會角逐該獎項的最大「金獸」獎盃。

YuAn表示，該賽事目前僅宣布前3入圍，須等24日的頒獎典禮才知道結果；而入圍作品則是受到台灣去年發生的公民投票，以同性婚姻平權的公投為主題，繪製一連串數位漫畫創作並參與競賽。

台灣在安古蘭表現已「倒吃甘蔗」，如去年有旅法台籍女漫畫家劉倩帆以數位作品《潛水》奪下安古蘭數位漫畫競賽的銀獎。

漫畫家YuAn的得獎作品IG貼文

法國安古蘭該獎公布網頁

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