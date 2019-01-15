高市小年夜、除夕收運垃圾 初一至初三停收3天

2019-01-15 11:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局配合民眾歲末「除舊佈新」大掃除，原本小年夜適逢週日停收垃圾，各區清潔隊仍配合加班，清運民眾大掃除後的廢棄物。

環保局表示，今年農曆春節垃圾清運時間為小年夜（2月3日，週日），原為假日停收垃圾，環保局為服務民眾，加強日、夜間收運垃圾，資源回收為週二、五路線；除夕（2月4日）自白天起加強垃圾清運、夜間清運作業正常實施。

環保局指出，初一至初三（2月5日至7日）配合民間農曆春節習俗，清潔人員休假，停止收運垃圾3天；初四（2月8日）自白天起加強垃圾清運、夜間清運作業正常實施，請民眾留意及配合垃圾收運時間。

環保局說，國家清潔週期間，若有巨大廢家具或廢家電清運需求，可先電話洽詢各區清潔隊，由各轄區清潔隊安排適當時段，約定時間及地點，派專車前往免費清運，呼籲民眾不要隨意丟棄，避免影響交通及市容觀瞻。

環保局提醒民眾大掃除時，須特別加強屋旁防火巷雜物及積水容器清理，才能有效防範登革熱病媒蚊孳生，讓年節環境更整潔，共享美麗的環境空間，過個環保又健康的新年。

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