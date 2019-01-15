關山千人拔蘿蔔20日開拔！ 拔多少都能帶回家

2019-01-15 09:48

［記者王秀亭／台東報導］關山千人拔蘿蔔將於20日開拔！今年栽種面積由2.6公頃擴大到3公頃，更將拔蘿蔔分為上、下午場，關山鎮公所表示，為避免去年未開拔，就有民眾衝進田裡的情況重演，今年將嚴格控管，準時開拔，民眾只需現場購買手套及袋子就能參加，拔多少都能帶回家。

關山鎮公所為推廣蘿蔔文化，每年寒假都會舉辦「食在好玩蘿蔔季」，讓民眾透過體驗活動，了解關山客家文化，其中以千人拔蘿蔔活動最受矚目。

關山鎮公所農觀課長彭成豐表示，今年活動同樣選在關山鎮豐田路與自由路口，為讓民眾拔得盡興，栽種面積增加至3公頃，加上天公作美，這次蘿蔔品質佳，活動分為上下午場，上午場9時開始、9時30分開拔；下午場是1時30分開拔，現場另有蘿蔔乾DIY體驗、菜老闆彩繪、客語闖關及舞蹈表演的活動。

關山小鎮市集配合千人拔蘿蔔，20日亦有小農市集，另加碼舉辦「探訪關山老店舖」微旅行輕導覽活動，導覽時間分為上午10時至11時，下午2時至3時，每人需費用100元，就能探訪小鎮點滴。

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