彰化肉圓店霸氣相挺「肉圓母子來店吃免費」！

2019-01-15 09:13

〔記者湯世名／彰化報導〕因買肉圓沒有加辣而慘遭男子暴打的母子，傳出回到彰化老家，彰化縣是傳統肉圓大縣，網友都在猜母子的老家到底在哪個鄉鎮，有人推測是肉圓重鎮的北斗鎮，或者在全台知名肉圓聚集地的彰化市，就有肉圓業者私下霸氣稱：「母子吃肉圓免費！」引起網友熱烈支持。

新北巿這名男子日前因為兒子買回來的肉圓沒加辣，對兒子呼巴掌、勒頸大暴走，連上前勸阻的老婆也慘遭勒頸拖行，影片傳出引發全台民眾公憤，甚至有不少人圍毆男子成傷。

昨天傳出這名慘遭男子勒頸暴打的婦人帶著兒子回彰化老家，避開再度遭男子毒手，消息傳出後，有肉圓業者私下霸氣稱，只要這對母子有來店內吃肉圓，「肉圓一律免費招待！」引發網友熱烈支持，但也有人認為這對母子短期內應該不會現身。

不過稍早傳出因母子有向新北市的警方聲請保護令，若回到彰化娘家，就需更改保護令的相關資料，且若回到彰化老家也太明顯，容易就會被男子找到，因此這對母子目前仍在新北市受保護中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/