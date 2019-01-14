成大團隊研製太空光學相機 17日隨日本微衛星發射升空

2019-01-14 15:48

［記者劉婉君／台南報導］國立成功大學參與日本東北大學RISEsat微衛星計畫，研製太空光學相機，17日台灣時間上午8點50分，將於日本九州鹿兒島內之浦宇宙空間觀測所（Uchinoura Space Center USC），隨著微衛星發射升空。

成大太空與電漿科學研究所副教授陳炳志研究團隊，於2011年受邀參與日本東北大學RISEsat微衛星計畫，研製的太空光學相機在衛星升空後，進行高空閃電與大氣輝光等太空環境探索，相關的基礎科學研究將可用於太空天氣相關研究。

微衛星原訂2013年發射，卻因故沉寂5年，雙方持續爭取，終於將在17日發射，成大校長蘇慧貞與陳炳志團隊成員也將到日本見證衛星火箭發射的歷史一刻。日方亦規劃網路直播。

陳炳志說，成大團隊配合發射期程，製作太空光學相機（DOTCam）並完成各項檢測，一般來說，整個過程需要1年半的時間，團隊加速在9個月就完成，此一太空任務歷經7年多的努力，終於實現雙方對合作的承諾。

此案也是成大第2個自主推動進行的太空任務國際合作，第一個是鳳凰號立方衛星參與歐盟QB50星系計畫，2017年發射，現仍持續運行中。ISEsat微衛星僅50公分立方，重59.3公斤，成大團隊開發的輕巧型太空光學相機，重僅710公克，搭配新研發的「無破壞壓縮技術」，大幅減少資料儲存所需空間與傳輸時間，且各式元件製作來自台灣產業界，其中核心電路板由漢翔公司協助。

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