南投慈濟歲末祝福 證嚴法師：3願景共勉

2019-01-14 13:04

〔記者謝介裕／南投報導〕慈濟基金會今日在南投聯絡處舉辦「感恩尊重生命愛、和敬無諍共福緣」歲末祝福活動，證嚴法師帶領眾人點燃祝福之燈，並發送福慧紅包，縣長林明溱、前縣長林源朗等人也都出席，與大家一起祈求新的一年平安、吉祥。

值新年頭、舊年尾之際，慈濟在歲末祝福活動中，除了播放近年來慈濟於各地救災、援建、助貧等耕耘的足跡以外，志工張明安也特地分享轉念與翻轉人生的心得，證嚴法師也特別到場，並以「願人和共耕福田，希望大家共同來耕福田」、「願社會祥和共榮，希望整個社會都祥和，好好地來過個平安的日子」、「願天下安和平和，期待四大調和，天下平安」等3個願景與大家共勉之。

慈濟基金會成立迄今已53年，全球人道援助97國、16個國家設有環保教育站、50個國家設有人醫會，慈濟志工們表示，重點不在於數字，而是這些都是大家發揮無私的愛所創造出來的成果，迎接農曆年到來，期盼人人心中都撒下愛的種子，讓希望花朵能持續在人間綻放！

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