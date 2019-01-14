印尼海嘯死傷慘重 台灣船東這樣做讓漁工感恩不已

2019-01-14 10:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年年底印尼巽他海峽發生海嘯，襲上印尼爪哇島與蘇門答臘島沿岸居民，造成逾千人死傷、逾萬人失蹤，東港籍漁船兆億188號船東主動關懷，發現外籍船員Yanwar Suratman的家就在附近，先是請船長轉告，還讓擔憂到不知所措的Yanwar Suratman打衛星電話回家互通平安，最近「兆」船回港，消息傳開，是讓人大讚「台灣最美的風景不只在陸上！」。

台灣漁業界僱用20000多名外籍船員，境外交換的船員近年除基本薪資調漲，船上生活環境也有提昇，不過部分日前卻有部分人權團體透過立委召開記者會，但拿出的資料卻是10年前的紀錄，引發漁業界反彈，「兆」船回港傳出這樣的消息，已在外籍船員之間傳開，並直呼「船東很貼心！」。

東港籍兆億188號在太平洋作業，以延繩釣漁法捕撈鮪、旗魚，日前印尼發生海嘯時，雖所在之處並未感受巨浪，但船東主動關懷，發現船員Yanwar Suratman戶籍就在海嘯侵襲地點附近，趕緊通知船長轉告，但在汪洋中，根本不可能回家探視，是讓Yanwar Suratman擔憂的不知所措。

「絕對是感同身受的！」兆億188號船船長蔡清安說，漁民出海作業顧生計，只能透過衛星電話聽親人聲音解鄉愁，但衛星電話不是網內互打免費，大部分時間還是只能克制思鄉情緒省通話費，但每每聽聞台灣有颱風或地震，就算不是在屏東，仍是讓他恨不得長雙翅膀飛回家陪伴家人，船員的焦急煎熬他很能體會，和船東商量後，開放衛星電話供船上10名船員打電話回家互報平安。

船長趕緊讓Yanwar Suratman打衛星電話，沒想到打了數通卻石沉大海音訊全無，他焦急如熱鍋上螞蟻，所幸最後終於聯絡上家人，這才發現原來當地真的災情，設施遭海嘯沖壞，經搶修才救回通訊訊號，而他的妻子和家人都回報平安，雖通話僅短短6分鐘，可是已讓Yanwar宛如吃下定心丸不再浮躁，直向船長蔡清安道謝，感激之情溢於言表。

至於另名船員Bimo是在這一次才上船已經滿1年了，再經過6個月就期滿，打電話回家後得知家人都平安，家裡面沒有什麼損失。不過他曾以在台灣漁船所得工資匯錢回家，並由家人所購買的唯一1台中古摩托車，卻也因海嘯而泡水，無法再發動，Bimo則是透過衛星電話，跟家人說請他們好好的過生活，「修理摩托車的錢我來」，也向船東預借薪資匯款，一解家中交通不便的燃眉之急。

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