被「台灣最大蜘蛛網」纏住 白頭翁費盡力氣才脫困

2019-01-13 17:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鳥友謝其良上週在台南安平意外發現一隻白頭翁竟然被蜘蛛網纏住，倒吊在半空中晃來晃去，白頭翁因發現他靠近，才拚命掙脫掉，前後至少持續了3、4分鐘。鳥竟然會被蜘蛛網纏住，讓他覺得很不可思議。

鳥友謝其良有1年多的賞鳥經驗，平常喜歡野鳥攝影，他當下也拍下這難得的畫面，影片雖然僅短短10秒鐘，但卻十分珍貴。

謝其良說，當天中午左右，他前往安平尋找灰喜鵲的蹤影，在億載金城附近公園的一條小徑裡發現樹林間倒吊著一隻鳥，原以為是被釣魚線纏住身亡，走近時忽然又拍翅掙扎著，原本想幫牠解開，仔細一看卻是被蜘蛛絲黏住，上面還有一隻大蜘蛛。

「大蜘蛛能消化掉一隻鳥嗎？」他納悶說，再仔細一看，原來蜘蛛已死，是一隻母的人面蜘蛛，而這時候白頭翁又奮力拍了幾下，終於脫困。自他發現到白頭翁掙脫，前後時間約3、4分鐘，而之前白頭翁到底被纏住多久則不得而知。

人面蜘蛛的雌蛛體長約3至5公分，腳和腳之間寬可達15公分，雄蛛則不到1公分，雌雄體長相當懸殊。牠們普遍分布於平地至低海拔山區，為台灣已知的蜘蛛種類中最大型的蜘蛛，而牠們所結的網，直徑可達1至3公尺，也是台灣蜘蛛種類中，最大的蜘蛛網。

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