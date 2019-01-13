關山「米國學校」札根 開放必、選修課程

2019-01-13 17:16

［記者陳賢義／台東報導］台東關山米國學校扎根農作體驗，沒有合格及畢業證書，也能讓更多人體驗及認識講地農作發展的沿革，安排有「環保製米體驗」、「香米真空包裝製米體驗」、「田媽媽大碗公體驗」等課程，廣邀大小朋友一起報名感受偏鄉農村的生活。

米國學校沒有合格證照或畢業證書，每年卻能吸引數十萬民眾熱情前往，感受農民揮汗耕作的辛勞。米國學校是雖是山城小鎮農事體驗活動的場域，但更能提供近距離認識在地農業發展，親近實地生產者的基地。米國學校是假日來往遊客選擇伴手禮和短暫休息的中點，更是小鎮人潮眾多的景點，為了讓更多人深度認識米國學校，順勢推出必修、選修課程供大小朋友報名參加。

每日開放必修課程包括「環保製米體驗」、「香米真空包裝製米體驗」、「田媽媽大碗公體驗」；另還規劃選修課程「蜂王乳體驗」、「豆腐乳DIY」、「艾草條製作」、「愛玉DIY」、「不紙是這樣」環保創作、「擂茶DIY」等，歡迎有興趣的民眾可以洽詢報名。

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