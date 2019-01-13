三星蔥拍賣價10年新低不敷成本 蔥農：做心酸

2019-01-13 14:01

［記者江志雄／宜蘭報導］菜價低迷，著名的宜蘭三星蔥也欲振乏力，每公斤平均拍賣價40元，最低價20元，創下最近10年來新低，幾乎不敷成本，蔥農直呼「做心酸」，大嘆年關難過；宜縣府農業處說，會協同農會推動產銷調節。

三星蔥多運往台北農產運銷公司第一果菜市場拍賣，本月單日出貨量5000多公斤，約占第一市場拍賣量的20％，今天拍賣均價41.1元，仍未見起色，前三星鄉長黃錫墉以「三星蔥農的寒冬」為題在臉書貼文，說出菜賤傷農的現況。

三星蔥每公斤經營成本40到50元，目前的低價位，讓農民叫苦連天，簡姓蔥農說，僱工洗蔥一公斤9元，運到台北僅賣20元，從早忙到晚賺不到半毛錢，不知在瞎忙什麼，希望政府多關心農民，助他們過個好年。

市場人士表示，台北農產運銷公司第一果菜市場本季到貨量，是歷年同期三倍，菜價量多跌停，以三星蔥為例，每年一月每公斤拍賣均價120元，現在剩下三分之一，中南部青蔥拍賣均價只有25元。

三星地區農會分析，前兩年菜價好，許多農民搶種，加上去年風調雨順，各地蔬菜大豐收，在自由市場機制下，菜價崩盤主要是供過於求，可能要到春節過後才能回穩。

宜縣府農業處長康立和說，將與三星地區農會配合，密切注意三星蔥價走向，透過產銷調節做好輔導，協助農民度過難關。。

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