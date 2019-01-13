世界佛教正心會「行動佛殿 環島祈福法會」抵達高雄前鎮

2019-01-13 09:59

〔記者張忠義／高雄報導〕 世界佛教正心會「行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會」為國泰民安、為世界和平、為一切眾生光明永昌祈福，第27站抵達高雄前鎮后安籃球場，吸引各地的信眾到場同霑法喜。

並恭祝 H.H.第三世多杰羌佛日啟建法會「觀音大悲感召加持法」，觀音大悲加持法是觀音大悲心積聚之力，法會圓滿後主法仁波且遵奉佛陀慈悲利生的教導帶領信眾作放生結行。

該會亦秉持觀世音菩薩「大悲行願 無處不現」的精神，在法會圓滿後，提供民生物資捐贈給高雄前鎮區附近弱勢家庭及獨居老人表達該會對弱勢團體的關心，法會現場提供三寶佛及觀世音菩薩聖像，與會信眾將佛菩薩加持的平安麵、翠玉金瓜，請回家與家人共享可保平安吉祥，共同護持法會及提供關懷弱勢族群物資更是福慧綿延，護佑子孫。

行動佛殿供奉著南無釋迦牟尼佛、南無阿彌陀佛與南無藥師佛等，機動性強，可深入各行政區，方便信眾禮拜，目前停駐在前鎮后安籃球場，下一站1月28日在林園區廣應廟前廣場。

世界佛教正心會「行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會」第27站抵達高雄前鎮后安籃球場，吸引各地的信眾到場同霑法喜。（圖／世界佛教正心會提供）

恭祝 H.H.第三世多杰羌佛日啟建，法會邀請「雲之彩民族舞蹈團」公益慈善義演，伎樂供佛。（圖／世界佛教正心會提供）

法會圓滿後，主法仁波且遵奉佛陀慈悲利生的教導帶領信眾作放生結行。（圖／世界佛教正心會提供）

行動佛殿環島祈福法會所到之處，吸引各地的信眾到場同霑法喜。 （圖／世界佛教正心會提供）

世界佛教正心會「行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會」為國泰民安、為世界和平、為一切眾生光明永昌祈福。 （圖／世界佛教正心會提供）

每場法會圓滿後，提供民生物資捐贈給附近弱勢家庭及獨居老人表達該會對弱勢團體的關心。（圖／世界佛教正心會提供）

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