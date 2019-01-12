9大宮廟鳳山大遶境 信徒鑽神轎綿延1公里

2019-01-12 22:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市9大宮廟在鳳山區鳳邑北辰宮主導下，今天在鳳山牛稠埔、赤山地區盛大遶境，人潮擠爆現場，其中又以五甲龍成宮媽祖首度出巡最受歡迎，信徒鑽轎底求平安，連鳳邑北辰宮主委趙健在也加入行列，跪拜隊伍綿延1公里，熱鬧滾滾。

鳳山鳳邑北辰宮今天舉辦巫府千歲遶境，吸引旗山天后宮、五甲龍成宮、鳳邑鎮南宮仙公廟、鳳邑赤山文農宮、鳥松八隆宮、赤山文衡殿、鳳邑興順府、鳳邑玄天宮等共襄盛舉，各路神明遶境鳳山牛稠埔、赤山地區。

值得一提的是，旗山天后宮媽祖過去不曾到過鳳山，這次是媽祖金身第一次遶境鳳山，連五甲龍成宮媽祖也罕見出巡，主委鄭振成說，這是媽祖首度出巡，廟方特製花車參與盛會。

主辦單位沿途設有4處鑽轎點，開放信徒鑽轎底，「逗」熱鬧保佑平安，以五甲龍成宮媽祖最受歡迎，連地主鳳邑北辰宮主委趙健在也加入，善盡地主之誼，與民同樂。

黃姓婦人帶著女兒來鑽轎底，她說，聽聞五甲龍成宮媽祖很靈驗，母女倆特地來鑽轎底，祈求保佑女兒平安長大。還有信徒初體驗鑽轎底，直呼很有趣！

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