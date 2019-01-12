朝聖全台最大「六甲落羽松」 將有這些小確幸…

2019-01-12 22:33

〔記者楊金城／台南報導〕全台最大的六甲落羽松林，今年遊賞環境首次由台南市政府、六甲區公所出手改善，而農曆年前也進入轉色最美時期，走春人潮可望再創高鋒。

六甲落羽松林位在省道台1線六甲林鳳營路段旁邊，一旁也有菁埔埤，交通方便，近年成為爆紅景點，落羽松最近變得更紅，每天遊客如織。

台南市長黃偉哲上月底慕名而來，親訪落羽松，今天到六甲再指點從小處著手，增設停車場、農路鋪柏油路面、種植草花營造更好的遊賞環境，為遊客創造小確幸感覺。

黃偉哲觀察到，落羽松林P1停車區旁的農路都是土石路面，路面顛簸難行又揚塵，影響遊興，台南市工務局和六甲區公所立即會勘，預計17日前鋪設5公尺寬、250公尺長的柏油路面，改善農路現況，帶給觀光客安全舒適。

六甲區長蔡秀琴說，種植落羽松林的林鳳營牧場為敦親睦鄰，提供P1、P2二處空地當停車場和攤販區，攤販區由林鳳社區管理環境，台1線沿線也設臨時停車區。

臨菁埔埤的北側落羽松林，也將種植3處草花景觀陪襯，由農業局負責，後續管理維護由牧埸協助。

為推展地方產業觀光，六甲區公所在農曆春節推出4梯次「六甲落羽松三埤嬉遊小旅行」，已經完售，蔡秀琴說，市長用心，小處著眼，改善遊憩環境，放大觀光能量。

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