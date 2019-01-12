桃市首座社宅中路二號 2月20日起受理申請

2019-01-12 18:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府目前共規劃12處社會住宅，其中以中路二號社宅進度最快，市府社會住宅處也公告將於2月20日起至3月5日止受理民眾申請，民眾可選擇線上、臨櫃申請，線上申請可至「桃園市社會住宅申租管理系統」網站申請，至於收件地點，分別在桃園市政府2樓川堂、龜山區住宅發展處辦公室，預計今年第四季即可入住。

中路住宅提供212戶住宅單元，其中7成給一般戶（148戶）、3成為政策戶（64戶、含原住民戶10戶），提供140格汽車停車位、300格機車停車位，租期以3年為1期，屆滿可續約1次，合計不超過6年，特殊經濟弱勢不在此限。

中路二號共有3種房型，其中1房型15坪、室內坪數11.46坪，1房2廳1衛格局，租金7250元、政策戶5700元；2房型28坪、室內坪數22.18坪，2房2廳1衛格局，租金1萬3400元、政策戶1萬600元；3房型35坪、室內坪數為27.57坪，3房2廳2衛格局，租金1萬6400元、政策戶1萬2900元。

此外所有的房型都附床架、衣櫃、鞋櫃、冷氣、熱水器、廚具，基於衛生考量不附床墊，另1房型社宅附沙發，車位租金為每月2000元、另每戶住宅提供1格免費機車位，第2格起，月租250元，管理費每坪67元另計；政策戶與一般戶差額另由市府編列差額補貼，未來以市民卡作為管理證，磁扣為輔助性管理方式。

至於申請資格，凡18歲以上、設籍桃園滿一年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過4萬7922元、不動產總價值低於540萬元、未申請租金補貼、包租代管者。

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