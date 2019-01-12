扯！阿北邊騎車邊丟 整個基隆河都是他的垃圾場

2019-01-12 12:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕這個阿北有夠扯，整個基隆河都是他的垃圾場！

網路社群《基隆人》有人貼文，指新北市汐止區往基隆七堵區百福社區的高架橋上，日前有一名阿北騎機車在橋上時，機車在行進間單手將一包垃圾從高空往下丟，垃圾就直直丟到橋下的基隆河，行駛在後方的汽車駕駛目擊，直呼太誇張！行車記錄器錄下整個過程，貼上網路後引發網友砲轟，「整個基隆河都是他的垃圾場」。

有網友今天在臉書社群「基隆人」PO出一段影片，引發網友議論，這段影片是在1月5日拍下，網友說，地點在汐止往基隆百福社區路段，讓人覺得火大，「整個基隆河都是他的垃圾場，怎麼不乾脆也把自己一起丟下去？」

影片中的一名阿北，騎機車過程中，單手高空丟垃圾，直接丟到橋下。網友紛留言，「太沒有品了」、「他不知道下方是基隆河嗎」、「身手好是用來這樣丟垃圾的？」、「公德心怎麼寫忘記了」、「水準在哪裡」。

貼文的網友說，PO上網就是希望警惕這些沒水準的人，讓他們知道現在是全民監視的時代，不要心存僥倖貪圖自己的方便，來造成環境的破壞。

基隆市環保局表示，依廢棄物清理法亂丟垃圾可處1200元至6000元罰鍰，民眾可提出檢舉，警方會依法告發。

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