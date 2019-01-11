好天氣沒了！鋒面伴隨東北風報到 北台灣明起濕涼到下週四

2019-01-11 20:34

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣將再變！根據中央氣象局預估，明受東北季風增強及鋒面影響，北部、東半部降雨機會增高，且溫度也將下降，最低可達16度，整天濕涼，恐一路持續到週四；至於中南部天氣仍相對穩定，但須留意早晚溫差大。

氣象局說，明天上午會有鋒面通過，接著下午東北季風增強，北部、東半部雲量變多，降雨機率提高，影響直到下週四，下週五東北季風就會開始減弱。至於中南部在這期間不受影響，仍然是多雲到晴天氣。

溫度方面，氣象局指出，會有略降狀況。如今天低溫大約在18至21度，鋒面及東北季風影響後，北部低溫下降到16至17度，其他地區17至19度。至於高溫部分，今天北部大約26度，明天起會下降到20度左右，花東下降1、2度，約25至26度，中南部則仍有27度以上水準。

雖然總體來說北部、東半部天氣不佳，但氣象局分析，到下週四前，東北季風的影響程度也還是有強弱，下週一、週二算是稍弱，下週三、週四則是最強的時候，北部、東部雨區會變大，甚至基隆北海岸、東北角、宜蘭地區還可能有大雨，提醒民眾留意。

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