平衡砂石價格 高屏溪流域疏濬計畫啟動

2019-01-11 14:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近期南部地區砂石價格上漲，混凝土價格也上升，致供應不足，連帶影響營造業成本及工期，公共工程委員會本月初邀集經濟部礦物局及水利署、屏東縣政府等機關與砂石、混凝土、營造公會共同研商，決議請屏縣府1月15日前啟動高屏溪流域疏濬計畫，以平衡砂石價格；其中里港鄉提早於1月10日出料，工程會副主委顏久榮今天（11日）特地前往現勘。

工程會本月初召集研商後採取的因應措施，在加速疏濬作業延遲的部分，由水利署專案協助屏縣府，管控於今年1月15日起出料投入市場，預計出料370萬立方公尺；另針對砂石運輸車輛汰舊致成本增加及運能不足的問題，也請環保署檢討評估加嚴民間砂石車輛排放標準的緩衝時間。

工程會副主委顏久榮今天（11日）上午現勘高屏溪疏濬情形，並前往砂石碎解洗選場與預拌混凝土廠，了解後續處理流程及流向，確保粒料自開挖、運送、粒料處理至供應市場的過程順暢。

水利署也指出，屏東縣政府107年度原預計出料但尚未出料的370萬立方公尺，已於本月10日開始出料，另108年度高屏地區預計疏濬1070萬立方公尺，較去年目標量940萬立方公尺增加130萬立方公尺，將有助於緩解南部砂石原物料短缺問題。

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