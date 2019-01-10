助「國機國造」 高雄科大院長獲國家產學大師獎

2019-01-10 22:17

［記者黃旭磊／高雄報導］科大院長帶學生實作航太零件，獲教育部第一屆國家產學大師獎。

教育部國家產學大師獎本週頒獎，全國獲獎僅3人，其中，高雄科技大學第一校區工學院院長林栢村，配合政府「國機國造」計畫建置航太零組件製造類生產線場域，以實務成果獲得青睞。獲獎後，林栢村說，要帶學生實務，對於「放在書櫃裡的研究論文沒興趣。」

林栢村專長沖壓模具、機械設計及車輛工程，產學合作案超過百件，喜歡「帶著學生一起做」，並稱教育要帶領產業，講求應用，須對社會有助益。

研究團隊曾建構世界第一套「連續沖壓模具自動設計系統」，將工時從32小時，縮短到5小時內，品質維持一致，這套系統獲國內外2項發明專利，並與3家公司產學合作、發表4篇SCI期刊。

校方表示，林栢村先在業界工作，年過40辭掉中華汽車技術部主任投身杏壇，在高雄第一科技大學（現併入高科大）機械與自動化工程系任教近廿年。

林栢村說，有實務經驗才知道要學什麼，學生先接觸實務經驗，再教學理知識吸收更快，而每年實習堅持學生每週回校報告，希望教有所用，讓教育走在產業前面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/