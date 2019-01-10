列舉台灣5大優點！日本人體驗後「回不去了」

2019-01-10 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣已居住10年的日本籍YouTuber「Iku老師」日前推出新片，分享了台灣讓日本人「回不去了」的5大優點，影片推出後也引起網友感嘆「我國已經是個很幸福的國家了」。

「Iku老師」是在台灣教日文的老師，同時也是一位有超過15萬人訂閱的YouTuber。他4日上傳的影片中提到了台灣讓他不想回日本的5大優點：第一，台灣交通便宜又方便，儘管計程車價格可能比台灣其他運輸工具來的貴，但台灣的計程車收費也僅是日本的1/8，Iku說，曾在台灣居酒屋喝酒後錯過捷運末班車，結果搭計程車才花3、400元，約1500元日幣，然而若在日本用1500日圓搭計程車「哪裡都不能去」，且日本的電車、公車也比台灣的收費貴上許多。

第二，Iku表示，台灣簡直可稱為「水果王國」，水果便宜新鮮又好吃，尤其在夏天，身在台灣就是處於水果天堂。Iku笑稱，日本要吃芒果，可能就只能在冰淇淋等甜點上吃到1、2小塊，必須慢慢地、珍惜的小口吃著，沒想到台灣一次就能吃到一整顆，讓他感到十分幸福。

第三，台灣人的3C知識比日本人強很多，在台灣無論是購買或維修電腦、手機都非常方便。Iku表示，日本買電腦一次都得買整套組好的電腦，台灣卻能客製化挑選自己想要的配備，且有很多這樣的店家提供相關的服務，在日本「連想買個零件都很困難」。

第四，Iku表示台灣的手搖杯超好喝，且到處都有！不但比起超商、販賣機的寶特瓶飲料好喝很多，而且一家就有30多種飲料種類，還有調整冰塊、甜度的服務。最後，Iku提到台灣聯絡「超方便」！他表示，臉書在台灣相當普及，讓人與人間溝通非常方便，但在日本，社群軟體的用戶較低，且一般人也不太會隨意交換FB；Iku更透露，自己有很多的工作邀約，都是透過FB來聯繫的。

Iku表示，由於他已在台灣居住10年，習慣了上述台灣的5點優點，回日本時都會覺得非常不方便，也讓他笑稱自己「回不去了」！影片推出後，YouTuber留言區也湧入近900條留言，網友紛紛表示「台灣真的是一個很棒的國家」、「去過外國就會知道台灣的好」、「日韓普遍都超喜歡台灣的芒果，整個就是台灣之光」、「我真的只能說，生在台灣要知足」。

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