「進擊的公園」長和公園改善開工 打造全齡通用共融式公園

2019-01-10 13:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府向內政部爭取經費，推動長和公園改造，將裝修包含環園慢跑道、籃球場、地景式遊具等多項設施，並改善樹根導致地面不平順等問題，將長和公園升級為友善、適合全年齡層的友善空間，今天舉行開工典禮，市長林智堅表示，進擊的公園計畫已改善多座公園，未來他會應用累積的施政經驗，秉持市民第一、建設優先的初心，打造讓新竹人「走出去就有風」的幸福城市。

長和公園位於竹市地方信仰中心長和宮媽祖廟附近，佔地約5200平方公尺，百年榕樹更被當地人稱「榕樹公」，為居民重要休憩空間；公園啟用27年來，未經大規模整修，有積水、鋪面不平整等問題，為了打造更優質的公園，新竹市政府將重新配置空間，打除園內牆面增加通透性、採用活鋪面保護樹木，並重新整地，解決積水與植栽混雜等問題，並增添花架涼亭與兒童地景式遊具等設施，打造更舒適的鄰里休憩場所。

林智堅表示，目前已完工與改建中的公園有22個，未來還會持續整理，過去竹市府整修過公園頗受好評，如中央公園紅遍全國，外縣市孩子來都會前往遊樂；市府幾年來累積許多經驗，努力向中央爭取經費，所以竹市建設越多，財政卻越好，公園改造跟基礎建設一樣，是市民最需要的設施；本次長和公園在地方人士與議會協助下，將打造出煥然一新的環境，供市民休憩。

「把設施擺對位置是功夫！」林智堅說過去公園常有積水、無障礙設施不良、景觀凌亂等問題，未來會讓設施融和景觀，並著重使用者需求，協助裝修不同年齡層需要的設施，如長輩需要有椅背的座椅，孩子需要恰當的地景式遊具，吸引親子前往；並全方面盤整公園內植物，了解公園自然特性，打造友善、全年齡層都可使用的共融式公園。

城銷處長顏章聖表示，長和公園位處市中心，空間有限應有效利用，園內老樹因樹穴太小樹根凸起，導致行人容易絆倒，嬰兒車、輪椅進出不便，此外更有機車騎入公園、棚架破損、積水等問題，此次修繕將投入1298萬，首重擴大樹穴、設立阻根板，解決樹根凸起問題，並裝設260公尺慢跑道，讓行人有舒適步行空間，也會改善夜間的照明設備，友善民眾夜間入園。

長和公園將設置花架長廊，打造變葉喬木林帶以開花性喬木增加季節特色，並增設許多休憩長椅，提供樂齡居民舒適乘涼空間；增設環園散步道，及保留原有籃球場與體健設施，提供青年民眾安全的運動環境；更打造草丘磨石子溜滑與梯攀爬網，打造全民式公園。

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