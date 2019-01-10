世界首部360互動VR社交電影 變身史前生物穿越侏羅紀

2019-01-10 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台唯一的VR體感劇院推出世界首部360雙人互動VR社交電影《一起穿越侏羅紀》，建議兩人成行同步連線觀影，在VR電影中以史前生物的聲音對話，劇情更是穿梭十億年，戴上VR頭顯後將化身蝌蚪、侏羅紀恐龍、猿人等生物，還能變身各種史前生物一起逃離噴發火山。

高雄電影館表示，《一起穿越侏羅紀》是打造出《猩球崛起》VR遊戲的Within VR工作室所開發的新作品，天啟般的奇幻視覺，穿越十億年的生物演，觀眾將走進生命誕生之初，化身噴火翼龍操控火焰快感、成為躲避暴龍追趕的傘蜥蜴、為生活煩惱的工薪階級、甚至演化成凌駕一切的AI智能機器人。

360度完全包圍感官的獨創世界，首創多人VR互動對話，魔幻特效與驚心動魄的挑戰，更有絕美優雅的視覺呈現，片尾還有與音樂神童「菲董」Pharrell Williams聯手驚喜創造的星際電音舞會，《一起穿越侏羅紀》更被譽為是年度最具開創的多人VR互動電影。

此外，因應寒假和春節連假檔期，VR體感劇院更引進大小朋友都適合的「台灣特有種」系列VR電影，此系列為公視和專業VR技術團隊Funique聯合製作，將帶領觀眾以獨家VR技術的蟻人視角，近距離觀察泰雅鈍頭蛇和大圓斑球背象鼻蟲等台灣特有生物；「台灣特有種」系列由「星光幫」暖男黃靖倫、郭書瑤「瑤瑤」獻聲配音，為台灣特有種生物們增添活潑個性。

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