竹北光明一路人行道延宕 市公所：趕工減少衝擊

2019-01-10 09:01

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市光明商圈的光明一路人行步道改善工程，原訂今年初完工，至今仍在施作，民怨影響交通和店家生意！市公所表示，由於管線遷移、下雨等因素，工期展延，已要求廠商儘量趕工，讓整體工程在本月底前完成進度至少8成，減少衝擊。

竹北市公所表示，光明一路人行步道改善工程，獲前瞻基礎建設計畫補助，施工範圍縣政二路到縣政九路之間的光明一路，兩側人行道合計1121公尺，採透水工法施作硬底鋪面，從2.4公尺拓寬為3.5公尺。

工程並包括設置預鑄水泥緣石，清掃孔蓋板更新，新設造型路燈，現有樹穴改為連續式植栽帶；改善後的人行道，路燈、路樹、電信等設備都會集中靠道路側，行人通道平均2公尺寬。

工程去年9月5日從光明一路南側開始施工，南側做完改作北側，工期120個日曆天，原訂今年元月初完工。但工務課表示，受到管線遷移作業延宕，加上人手孔位置與原圖不符須變更設計，以及連續雨天等影響，承包商申請展延30多天。

另為達成營建署工程進度在去年底達50%的要求，光明一路北側在去年11月同步開工，不僅行人得走在馬路上，由於使用路面的工區範圍擴大，影響往來行車，工期拉長更讓兩側店家叫苦連天。

工務課表示，已請廠商儘量趕工，至少讓北側人行道在月底前完成進度至少8成，以減少對於交通的衝擊。

此外，新竹縣政府縣治區周邊多條道路，目前也正在辦理人行道改善工程，造成尖峰時段縣政二路等幹道壅塞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/