3大毒蛇與台灣獼猴等8動物除名「保育類」 亂捕殺仍違法

2019-01-09 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕農委會公告修正陸域保育類野生動物名錄，今（9日）起生效，台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥、大田鷸等8動物，從「保育類」野生動物，降級為一般野生動物。

綜合媒體報導，「陸域保育類野生動物名錄」修正今生效，原列為「保育類」的台灣獼猴、山羌、白鼻心、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥、大田鷸，調降為一般類的野生動物。

另外有17種野生動物，由一般類調整為保育類，包含草花蛇、林三趾鶉、白耳畫眉、黑尾鷸、大濱鷸及紅腹濱鷸等15種動物自一般類野生動物調升為其他應予保育之野生動物，其中青頭潛鴨、金鵐，2種鳥類更從一般類上調為珍貴稀有野生動物，若有飼養在名單上動物的民眾，應在3月8日前向所在地政府辦理登記，避免觸法。

另外食蛇龜、柴棺龜2種動物從珍貴稀有野生動物升至瀕臨絕種野生動物。

民眾憂心包含台灣獼猴在內的8種動物降為一般野生動物，恐成獵捕對象，林務局強調，台灣獼猴雖然調整為一般類，但只要是野生動物，都受《野生動物保育法》保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處6萬到30萬元罰鍰。

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