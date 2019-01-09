01/09 各報重點新聞一覽

2019-01-09 06:15

自由時報

白宮回應習近平 籲北京停止脅迫台灣

中國近期升高對台促統壓力，美國白宮國安會發言人馬奇斯在六日發文挺台，強調美國拒絕以威脅或使用武力威嚇台灣人民。蔡總統昨晚透過臉書表示，這證明美國是台灣最重要的國際盟友，台美之間堅實的夥伴關係，可以為區域和平穩定貢獻很大的力量。

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電影《變臉》真實上演 高醫獲准臉部移植

好萊塢電影「變臉」情節，可望真實在台上演！經兩年申請，高雄醫大附院終於首獲衛福部核可，將進行台灣首例臉部移植手術。高醫變臉團隊靈魂人物、外科部主任郭耀仁，在完成亞洲首例手臂移植後，希望最快今年可挑戰世界最高難度的變臉手術。

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郭台銘愛廟 土城順聖宮 占地判拆

鴻海集團董事長郭台銘是虔誠的關公信徒，常到新北市土城區「順聖宮」參拜，不過順聖宮現址是國民黨前立委盧嘉辰把位於新北市土城區承天路的家族古厝，借給廟方供奉關聖帝君，前年間兩名土地共有人認為土地遭占，提出拆屋還地之訴；新北地院法官審理認為，盧嘉辰等人無法證明該建物有占用土地的正當權源，判借用的順聖宮遷出，擁有實際處分權的盧嘉辰及其家族人士要拆除建物。

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蘋果日報

386億怎用 政院出3招 學者譏：連豬瘟都放進來 亂槍打鳥

蔡政府手捧386億元經濟紅利卻亂槍打鳥。總統蔡英文元旦談話宣示，要讓經濟弱勢分享這2年政府施政帶來的經濟紅利。但行政院才拋出可能以發放現金補助方式讓經濟弱勢有感，即遭痛批「政策買票」。政院副院長施俊吉昨急踩煞車，稱386億元將投入促進經濟發展、照顧弱勢、非洲豬瘟防疫，若還有剩餘會用來還債。

美籲中停止欺壓台灣 首嗆習5點促「兩岸恢復對話」

中國國家主席習近平日前提出對台和平統一5項主張，並強調不放棄武統，引發關注。美國白宮前天首度對此發言表示，美國拒絕接受武嚇台灣人民的方案與威脅，美國也呼籲北京，停止壓迫台灣，恢復與台灣民選政府的對話。我總統府昨對此表示感謝，稱會持續與美緊密合作。

聯合報

分享紅利急踩煞車 府院定調「3個方向、從長計議」

政府計畫讓收入較少的民眾優先分享經濟成果，引發各界議論，政府急踩煞車。行政院昨天舉行記者會表示「要從長計議」，蔡英文總統也認為「此事不必操之過急」，並強調具體方案都在研議討論，「還沒有定案」。

總預算審不完…賴內閣總辭 恐延至下周

立法院召開臨時會處理總預算案，原預估今天即可舉行院會審查通過，預料處理完總預算後，行政院長賴清德最快將於明天宣布內閣總辭。但立法院近日舉行黨團協商，總預算審查進度不如預期，有綠委透露，民進黨團已在黨團LINE群組上要求綠委空出周四、周五時間，周三改為持續協商，周四才開始在院會處理總預算，可能最晚十一日才處理完畢，內閣總辭時程恐怕也將延遲至下周。

中國時報

廚餘禁用遲未決 控管多頭馬車 防疫慢 步調亂

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，台灣防疫壓力也愈來愈大，雲林縣日前早一步宣布禁止廚餘養豬，更有養豬青年聯盟揚言北上抗爭，但農委會遲遲未決，僅要求廚餘養豬戶一周內向環保單位申請列管，讓養豬業者人心惶惶，環保人士也擔心未經處理的廚餘將汙染土地成為環境浩劫。防疫如同作戰，用兵貴在神速與完備，學者直言「等到發病就太慢了」，政府必須提出完整一致的配套，否則疫情未至，防疫步調已先亂。

川金二會前 金正恩第四度訪陸

在「川金二會」傳出可能在河內舉辦之際，大陸官方昨日發布消息稱，北韓領導人金正恩應大陸國家主席習近平邀請，於7日至10日訪問大陸。韓媒披露，金正恩與其夫人李雪主一行7日晚間搭乘專列經過邊境於昨日上午抵達北京，並於下午與習近平舉行會晤，習近平昨晚還設宴款待金正恩夫婦，除祝賀金正恩生日，也紀念兩國建交70周年。

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