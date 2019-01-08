深夜視察道路刨鋪 李四川：3月底前完成85萬平方公尺

2019-01-08 23:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市副市長李四川今天（8日）深夜視察苓雅區中正一路的道路刨鋪工程，他說，3月底前將完成85萬平方公尺（約25萬7000多坪）的道路刨鋪，希望讓市民有感。

苓雅區中正一路是高雄市主要的東西向幹道，串連市區及高速公路交流道，每日車流繁重，養工處鋪面改善中正一路的民族路到澄清路段，為降低交通衝擊，全線夜間施工，施工過程中並全程影像監控。

李四川今晚10點率工務團隊慰勞工作人員，他受訪時說，高雄市被批評最多的道路5000個洞，但同仁都很辛苦，3月底前會重新鋪完85萬平方公尺的道路，希望農曆過年返鄉的民眾，能看到路平有改善。

李四川說，路平是當務之急，要運用大數據，彙整1999全民萬事通的統計資料，定位坑洞分布熱點快速修補路面，並做為道路刨鋪改善優先順序的參考。

工務局說，近期已陸續完成榮總路（大中一路～榮佑路 ）、仁雄路 （八德南路 ～仁孝路 ）、文前路（環湖路 ～八德南路 ）、自由一路 （大順一路～同盟一路）及大中路（鼎金交流道～自由路，西向）等路段，後續將再改善建軍路、東亞路、三國通道、加昌路及鳳山區自由路、青年路二段、大寮區新厝路等路段，預計3月底前可完成85萬平方公尺道路改善。

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