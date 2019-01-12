天天吃好料》苗栗頭份「老江湖」 湯頭征服老饕味蕾

2019-01-12 09:34

［記者鄭名翔／苗栗報導］入冬天冷大啖火鍋！苗栗縣頭份市中央路旁一間小店面「老江湖」，每到用餐時段總是人潮爆滿，許多饕客衝著一吃就難忘的美味火鍋湯頭，甘心冷風中排隊也要品嘗。老闆陳子平靠著20年做火鍋的老經驗，每天熬煮新鮮大骨湯、麻辣湯，在競爭激烈的火鍋市場中一枝獨秀。

清澈的湯頭不加一絲味精、骨粉、人工香料，堅持用大骨熬煮，加入新鮮香菇頭、玉米、洋蔥，甚至不惜成本添加昆布提味，使得湯頭清甜回甘，不掩蓋食材原味，陳子平說，每天熬大骨湯至少花上2小時以上，且要時時拿捏火侯，將多餘的泡渣撈掉，才不會讓湯頭走味。

麻辣鍋則是店內招牌，陳子平先將牛骨熬煮3小時，陸續再加入陳皮、丁香、桂枝、肉桂粉、花椒、甘草粉、八角、酒釀等20幾種中藥材，再熬上2小時，有如製作藝術品般仔細熬煮高湯，逐漸成為膏醬，依照客人口味調整辣度，一杓麻辣膏就成為火鍋的靈魂。

「老江湖」的麻辣湯頭微麻微辣不死鹹，湯可以直接喝，入口不嗆入喉回甘，吃完一鍋也不會覺得身體太有負擔，愛吃辣的人還可以跟老闆索要麻辣湯底，絕對夠味；廖姓老主顧說，自己愛吃麻辣鍋，但很少見到能直接喝的麻辣湯頭，讓他一吃就上癮。

陳子平表示，年輕時擔任大貨車駕駛，每天忙到沒日沒夜，不僅操壞身體，又沒時間陪家人，因緣際會在朋友介紹下轉投資火鍋店，一開始試吃市面各家火鍋，發覺好吃的關鍵取決於湯頭，因此他花了許多時間研究，不斷改良食材及拿捏火侯及時間，靠著20年的經驗累積才找到完美比例。

除了湯頭誘人，店內石頭火鍋是由老闆先用洋蔥、香油爆炒3分鐘逼出香氣，後再淋入高湯，頓時店內香味四溢，再選用嚴選外國進口的原料肉，如美國無骨牛小排、沙朗牛肉、霜降牛肉、梅花豬肉等，細細切成薄片之後，放入湯內輕涮，配上老闆密製沙茶醬，入口滋味令人難忘。

店內還有招牌滷大腸、麻辣鴨血，陳子平會先將大腸燙熟，再以蒜頭、米酒、辣椒、醬油、滷包等滷上1小時，使大腸入味又不腥；鴨血則是以麻辣高湯搭配八角滷包滷製，細細拿捏烹煮時間，避免鴨血軟爛失去口感。

陳子平強調，石頭火鍋雖然是常見的料理，但真正要做出美味湯頭的卻不多，自己不擅長廣告宣傳，都靠老客戶口耳相傳累積出好口碑，有信心只要以真材實料，高CP值價格，自然能讓顧客吃得暖心又暖胃。

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