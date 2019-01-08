「娃娃車」不安全 新北市攔檢19輛竟有7輛違規

2019-01-08 21:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市學幼童車聯合稽查小組今天下午到永和區永和國小，實施學童課後接送車擴大聯合稽查，共攔檢19輛學幼童接送車輛，查出7輛違規，其中6輛補習班車輛未核備，各遭罰鍰6000元；另1輛則是違規變更座椅，開罰1800元。

新北市政府教育局表示，新北辦理學幼童車聯合稽查頻率為全國之冠，每周至少安排3至4次稽查，這次加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限內等，藉以保障學幼童的乘車安全。

新北市學幼童車聯合稽查小組由交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局及教育局組成。

教育局指出，針對違規情形，將依照學生交通車管理辦法及幼兒教育及照顧法等相關規定處以罰鍰並要求改善，並持續進行臨檢與稽查，也呼籲廣大家長共同檢視兒女所乘坐的車輛是否有違規情事，並提醒業者加強車輛之管理。

新北市教育局表示，補習班車輛常見違規事項為超載及使用未經本局核准備查車輛，另幼童專用車常見違規樣態為違規載送7歲以上學童、安全門損壞無法正常開啟及滅火器失效。

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