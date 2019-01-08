裝自來水意願不到4成 竹田鄉普及率僅1.24％

2019-01-08 18:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地下水源豐沛，地方居民對自來水裝設呈現兩樣情，自來水普及率僅1.24％的竹田鄉，12年前曾調查裝設自來水意願，當時意願不到兩成，去年鄉公所捲土重來，下鄉舉辦說明會，力拚意願超過6成，但1年多來鄉親裝設意願持續低迷，意願不到4成。

竹田鄉公所分析，地方鄉親反應兩極，主要與民眾用水習慣及自來水要收費有關，對於自來水裝設補助，村民認為誘因不高，即使免費裝設延管，民眾還是得付水錶安裝費、規費等約2500至4000元不等費用，後續也必須按月繳交水費。

但也有鄉親認為，竹田地下水質大不如前，用水安全與健康息息相關，現在很村民都到加水站載水，可見自來水的需求，希望公所持續下鄉鼓勵鄉親裝設自來水。

竹田鄉長傅民雄說，竹田鄉境內東港溪、隘寮溪、龍頸溪等支流流經，早年水量充足、水質好，因此鄉親多使用地下水，但近年公所陸續接獲反映水質問題，公所將持續下鄉說明，希望儘早達成超過6成意願的目標，讓自來水系統進到竹田。

而竹田鄉隔壁的潮州鎮，鎮民申請裝設自來水件數，則讓公部門超乎預期，潮州自來水第一期工程去年10月完工後，估計可供應4000戶用水，不到1年時間已有3600戶向公所申請，近日已有民眾收到自來水繳費憑證，表示已由政府補助款支付完成。

潮州鎮公所也說，屏東縣政府首創「接管前補助」，改變過去民眾必須先付錢再請領補助的方式，直接將補助款撥給水公司，便民服務提升申報意願，鎮公所今年度也將持續進行鎮內其他地區延管工程規劃，近期會向鎮民公告。

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