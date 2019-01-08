免費拔蘿蔔 烏日區農會26日登場

2019-01-08 16:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會今年百週年，農會已於去年展開一系列的慶祝活動，而每年年初，農會都舉辦免費拔蘿蔔活動，今年農會在元月26日舉辦，不但廣撒蘿蔔的種子，要讓民眾滿載而歸，還要讓活動充滿喜氣，讓田園不但有滿滿的蘿蔔，還有一整片的波斯花及太陽花海。

烏日區農會每一年所舉辦免費拔蘿蔔活動，都吸引上萬名民前往，今年適逢農會百週年，今年的活動更為熱鬧，由於農會已舉辦多年，每年都有很多熟門熟路的民眾，帶著一大堆袋子，甚至有人開著3.5噸的小貨車來載蘿蔔，但多半是本地人受惠。

農會希望能讓更多外地人來感受這份喜氣，一同歡慶百年，今年特準備了5千個50公斤的袋子，要送給民眾，讓沒有帶袋子的民眾或者外地人，能將成果帶回，不會因為未帶袋子，只帶走幾根蘿蔔回家。

此外，為了讓蘿蔔園的色彩更加繽紛，農會在30公頃菜園，除了3有8公頃的蘿蔔園，還灑上「太陽花」種子，廣達1公頃，其餘皆是波斯菊花。

烏日農會表示，今年的免費拔蘿蔔活動在元月26日舉行，地點在學田路論仔巷，烏日高鐵旁，還增加小朋友免費坐小火車、裝置藝術及寫生活動，要讓整個活動更熱鬧。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/