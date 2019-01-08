竹市豬瘟防疫工作滴水不漏！輔導養豬戶改飼料飼養豬隻

2019-01-08 15:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府4日成立非洲豬瘟動物疫災災害應變中心後，除會進行跨單位「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，今天也參加行政院的「防範非洲豬瘟疫情規劃廚餘去化會議」，鼓勵豬農改以飼料飼養豬隻，還可獲政府補助，若採廚餘飼養，則要以高溫蒸煮，落實防疫工作。

市府產發處動保所表示，經盤點竹市有12戶廚餘養豬戶，飼養約1000頭黑豬，市府已跨局處組成聯合稽查小組，全面清查廚餘養豬戶，經市府輔導，其中1戶退場，餘11戶也都備有蒸煮設備，其中有1戶已接受輔導，慢慢改為飼料飼養，市府已要求養豬戶針對廚餘飼養務必蒸煮到90度1小時，才能徹底殺死病毒，全力防堵疫情。

副市長沈慧虹也與局處首長北上，參加行政院賴清德院長主持的「防範非洲豬瘟疫情規劃廚餘去化會議」，協調因應未來若全面廚餘戶改飼料養豬，廚餘將如何處理與因應。

市府動保所表示，本週就會舉行跨單位「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，跨局處共同演習，模擬未來若發生疫情，為避免疫情擴散，將進行通報、撲殺、消毒等一連串防疫措施，要求防疫工作滴水不漏。

市府也成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，即日起受理農民申請，以協助不再飼養豬隻農民自願辦理離牧工作，並依行政院農業委員會所頒佈標準補助符合相關條件農民，可洽農委會官網：https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2509111，其中退場獎勵金補助20萬到50萬元，還有針對畜舍面積補助關費用。

另關於輔導畜牧場轉以飼料取代廚餘飼養，中央補助畜牧場每場補助頭數以牧場登記證獲飼養登記證的登記頭數為上限，每頭豬最高補助額為2200元，申請補助即日起到3月底截止。

市府除加強養豬業者教育宣導，定期派消毒車消毒養豬場周邊道路、訪視養豬場消毒及豬隻是否有異常狀況，也要求加強宣導，若遇疑似疫情，可通報1999或防疫專線：03-523-4853。

動保所表示，已透過各項管道，向民眾持續宣導不購買、不攜入境外豬肉及加工製品，也再次呼籲民眾，如發現來路不明的境外豬肉及加工製品，不要隨意棄置，應立即撥打防疫專線通報。

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