全台最瞎停車場 網友首推這家大賣場

2019-01-07 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕很少人會注意到停車場是否設計不良。有網友分享，桃園平鎮家樂福的停車場設計不佳，明明才剛開幕，車道旁的邊坡卻傷痕累累。文章引發不少網友討論，其中「家樂福」、「南港CITYLINK」、「中和迪卡儂」的停車場被網友封為「駕照考場」，直呼簡直是台版「東京甩尾」。

原PO在PTT表示，平鎮家樂福的停車場車道是螺旋型，左右各1個車道，上下坡都有機會會車，要是距離沒有抓好，就會撞車或撞牆。原PO向廣大鄉民提問，還有沒有更瞎的車道設計。文章引起鄉民熱議，有超過一半大推「家樂福」。

網友指出，全台各地的家樂福停車場都是超彎超陡的設計，車道和車格又窄又小到不行，比考駕照還難，甚至將家樂福停車場封為「家樂福駕訓班」、「台版東京甩尾現場」，建議考照都要經過家樂福停車場試驗 。有網友分析，家樂福是法商，大概因為法國車小，過彎性能佳，才把停車場設計成這樣。

除了家樂福，網友也公認「南港CITYLINK」和「中和迪卡儂」是魔王停車場。網友回應，這2個停車場是「轉轉樂」，讓人繞到頭暈，暈到吐還沒找到出口。還有網友誇張的說，「每次去中和迪卡儂、大潤發 都要先叫車上乘客閉眼睛，怕他們暈車XD」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/