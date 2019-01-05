說好的「藍天再現」呢？彰化空氣污染再度「橘爆」

2019-01-05 12:57

〔記者林良哲／彰化報導〕今天上午的彰化縣滿佈霧霾，空氣污染指數再度「橘爆」！以行政院環保署的「空氣品質監測網」數據來看，彰化線西的空氣品質指標（AQI）達到139，已是「橘爆」程度，而民間版的「空氣盒子」也在鹿港、埔鹽、溪湖一帶呈現「紫爆」，讓民眾質疑在更換縣長之後，說好的「藍天再現」到底在哪裡？

這2天因氣候之因素，霧霾分別從南方及西方（海面）向內陸瀰漫開來，彰化縣今天一大早，空氣品質就相當不好。民眾表示，早上一開門就看見八卦山一片霧茫茫，連山上的彰化大佛也呈現「朦朧美」。

直到今天上午11點，以行政院環保署的「空氣品質監測網」數據來看，線西的空氣品質為全縣最差，AQI達到139，已是「橘爆」程度，而民間版的「空氣盒子」也顯示，在鹿港、埔鹽、溪湖一帶的PM2.5（細懸浮微粒）指數超過70，呈現「紫爆」情況。

面對空氣品質無法改善，不少網友紛紛在網路上發言質疑，有人問：「不是說換政權之後就會藍天再現嗎？」有人則嘲諷道：「藍天是指『藍營的天下』，跟空污染改善沒關係啦！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/