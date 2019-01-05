看過來！台南有線電視「比價比好康」攏底加

2019-01-05 13:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）通過台南市4家有線電視業者108年度收視費用，台南市政府基於保障消費者權益以及提供收視戶高畫質視聽選擇的立場，也在會中提出相關審查意見，經NCC納入參考，核定全市4家業者收視費用今年起介於188至590元之間，各家推出組合餐，或辦寬頻抽百萬汽車等優惠活動，搶攻農曆新年這波新台幣！

南市經營者全面數位化後，除提供匯流服務、高速寬頻上網，亦承諾於今年底前基本頻道全數以高畫質播出，另有業者今年也必須持續提供低收入戶、預繳收視費用訂戶及申裝有線廣播電視服務用戶等相關優惠方案。

南市4家有線電視業者基本頻道收視費用如下：

●雙子星有線電視： A組、每戶每月200元（22個頻道），B組、每戶每月535元（138個頻道），C-1組、每戶每月550元（141個頻道），C-2組、每戶每月565元（141個頻道），D組、每戶每月580元（144個頻道）。

●三冠王有線電視：A組、每戶每月200元（22個頻道），B組、每戶每月535元（138個頻道），C-1組、每戶每月550元（141個頻道），C-2組、每戶每月565元（141個頻道），D組、每戶每月580元（144個頻道）。

●新永安有線電視：好康組、每戶每月188元（25個頻道），基本頻道組、每戶每月540元（133個頻道），基+A組、每戶每月560元（136個頻道），基+B組、每戶每月560元（136個頻道），基+C組、每戶每月590元（142個頻道）。

●南天有線電視：基本200組、每戶每月200元（21個頻道），基本540組、每戶每月540元（130個頻道），基本560組、每戶每月560元（132個頻道），基本580組、每戶每月580元（134個頻道），基本590組、每戶每月590元（136個頻道）。

此外，雙子星bb寬頻推出新申辦120M以上指定速率寬頻方案，百萬汽車抽獎活動，結合電視及網路，業者號稱「中獎機率超高，比中樂透彩還容易」！

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