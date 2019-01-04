金山「砂珠灣」發現動物屍體 防疫人員確認是狗屍

2019-01-04 17:30

〔記者林嘉東、俞肇福／新北報導〕新北市金山區著名衝浪點「砂珠灣」、磺溪出海口消波塊今天下午3點多，被民眾發現卡著一隻疑為死豬的牲畜；經新北市政府動物保護防疫處人員解剖後，證實為一隻狗，不是豬，讓防疫人鬆一口氣。

岸巡二總隊今天下午3點接獲民眾報案指磺溪出海口防波堤，卡著一隻疑似豬隻的牲畜，海巡人員不敢大意，立即在現場拉起封鎖線，並通知新北市政府動物保護防疫處人員前往解剖。

防疫處人員下午5點解剖後，證實該牲畜器官是豬隻，不是狗，已將牲畜交給新北市環保局依廢棄物處理。

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