苗縣大安溪生態改造惹議 石虎專家要求二期別做！

2019-01-04 16:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮大安溪生態景觀改善建設計畫，遭外界抨擊破壞石虎棲地，引發爭議，苗栗縣議會改革連線成員今天召開公聽會，台灣石虎保育協會理事長陳美汀批評全案「負面比正面的多」，對於第二期種樹做為生態補償，陳美汀也質疑「對石虎而言，這根本不是補償且是錯誤的觀念，強烈要求不要做了！」

苗栗縣政府水利科表示，卓蘭鎮公所後續將在濕地生態公園西側規劃「生態補償區」，種植1萬6千棵樹，是台電公司補助經費的造林計畫，卓蘭公所已發包，但會協調公所暫時不要進場施作。

卓蘭鎮公所秘書蔡玄吉回應，植樹工程是前鎮長任內決標，公所會優先種植石虎專家學者所建議的樹種，並分區栽種施工，以減少對石虎生態的衝擊。

卓蘭鎮公所去年獲前瞻計畫經費補助，斥資8千萬元於大安溪北側140縣道旁5公頃的閒置國有地，剷平原有草叢、灌木，改以水泥鋪面打造石虎卡通造型的大安濕地公園，遭環團及專家痛批「假保育真毀石虎棲地」，引發熱烈討論，苗栗縣政府已請鎮公所暫時停工。

苗栗縣議會改革連線成員、縣議員陳品安、曾玟學、宋國鼎及黎煥強認為苗縣府目前雖已要求卓蘭鎮公所停工，然而工程進度已完成90％，僅剩植栽工作，很可能延宕石虎棲地復育的時程，今天邀集經濟部水利署、苗縣府水利處及農業處及環保局官員及石虎專家等召開公聽會，討論後續的處理的機制。

對濕地工程已剩植栽收尾階段卻停工，石虎專家陳美汀不以為然，她要求應盡速復工，否則光禿禿一片，更影響石虎生態，建議盡快種回恢復當地生態的原生樹種。蔡玄吉則表示會進一步研議。

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