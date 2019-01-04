砂石大缺混凝土漲價 營建業向韓國瑜喊話：怎麼大幹一場？

2019-01-04 00:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市的預拌混凝土廠因砂石嚴重短缺，今年起調漲價格1至2成，連帶影響市府公共工程，光前瞻計畫就有約30件工程流標，也衝擊民間業者投資意願，恐牽動物價、房價飆漲，業界喊話說，韓國瑜市長不是要大幹一場？要求市府協助解決原物料供需失衡的困境。

新上任水利局長李戎威承諾加速推動疏濬工程，今年研議增至200萬立方公尺；第七河川局則強調絕無斷料，持續穩定出料，今年疏濬總量超過1000萬立方公尺，行政院公共工程委員會也將於9日一併討論。

高雄去年大力推動公共工程，光前瞻計畫就超過百件，加上民間業者看好景氣，大興土木推動建案，約有2000個工地施工中，帶動砂石原物料需求大增，尤其以荖濃溪砂石最搶手，地方深受88風災之苦，民意長期支持市府大力疏濬，避免颱風豪雨土石沖毀家園。

近來傳出砂石嚴重短缺，混凝土今年起每立方公尺從1400元調漲為1600元，平均上漲1至2成，營造廠、建設公司大喊吃不消，建築師兩大公會、業界都陳情，請韓國瑜想辦法，他們喊話說，市長不是要大幹一場？請協助解決困境。

原物料飆成本 市府工程多次流標

值得一提的是，連市府推動的多項公共工程，也因廠商原物料成本增加，多次流標發包不出去，前瞻計畫破百件工程，就有約30件發包不出去流標，但今年延續去年工程停不得，令教育局、工程單位也很頭疼。

水利局去年疏濬185萬立方公尺，今年研議增加至200萬立方公尺，目前委託顧問公司測量設計，力拚今年3月進場出料；工務局已行文水利署、公平交易委員會協助了解，確保市場交易公平性。

第七河川局說，每年疏濬約500萬立方公尺，目前仍持續出料，今年將疏濬510萬立方公尺，屏縣府疏濬270萬立方公尺，已協調1月底可出料，今年總疏濬量將超過1000萬立方公尺，比去年600多萬立方公尺更多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/