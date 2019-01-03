金門海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒 小吃業者剉咧等！

2019-01-03 18:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕剉咧等！金門海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒的消息傳出後，全民震驚，更直接衝擊小吃業者與豬肉攤業者，有小吃業者擔心民眾會因為恐懼，減少消費意願，已開始做好準備，尋找代替肉品食材，或是改變菜單，也有麵攤業者計畫推出牛肉麵，在春節檔期全面應戰！

鹿港已有麵攤業者開始尋找牛肉供應商，原本是為了春節旺季增加新菜單，但眼看中國非洲豬瘟疫情越來越嚴重，決定提前試菜，沒想到，今天就傳出金門海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，讓下訂牛肉計畫也跟著提前，一旦有最新狀況，就可以做好準備推出牛肉麵新菜單。

麵攤業者說，幾年前台灣傳出小規模的口蹄疫病例而已，光是有使用到豬肉相關菜單，包括肉燥麵或豬肉高麗菜水餃，生意就已經下滑兩成，這次飽受非洲豬瘟的威脅，不事先做好改菜單的準備，會受到更大的影響。

這次台灣面臨非洲豬瘟的嚴峻考驗，鹿港老字號豬肉攤業者說，這讓他想起多年前爆發的口蹄疫，撲殺很多毛豬，豬肉量少，民眾更是怕到不敢吃豬腳，豬肉零售情況低迷，撐過3個月的谷底，民眾的信心才慢慢恢復。

豬肉攤業者指出，最近豬肉零售情況並沒有受到影響，反而有許多人都覺得應該趁這個機會多吃點豬肉，希望台灣能夠挺過這一波非洲豬瘟的威脅，因為太多小吃都有用到豬肉，豬肉加工品更是年節送禮首選，一旦有出現狀況，將會造成很大的衝擊！

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