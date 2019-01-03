竹市竹光國民運動中心啟用 試營運14天免費體驗

2019-01-03 13:47

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第2座國民運動中心竹光國民運動中心今天啟用及試營運，位在竹光路與經國路的竹光國民運動中心，即日起開放2週試營運，每天中午12點到晚上8點免費提供各種運動設施體驗，21日正式對外開放，試營運期間購買各種課程，也可享有折扣優惠。

新竹市長林智堅與民代和委外單位救國團今天為竹光國民運動中心揭牌，林智堅說，竹市1年有113天下雨，超過攝氏30度氣溫有123天，期盼竹光國民運動中的成立，提供給市民更優質的室內運動環境。

林智堅說，竹光國民運動中心是座低耗能、低碳排放、會呼吸的智慧綠建築，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的流動與律動，呈現色彩繽紛外觀，內部有置籃、羽球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室、體適能中心等，並附設地下停車場，提供市民舒適的運動休閒空間。

委外營運的救國團表示，竹光國民運動中心即日起到17日試營運，開放時間為每天中午12點到晚間8點，提供場館設施免費使用，其中游泳池、體適能中心，採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，另有免費體驗課程，提供網路及現場排隊體驗。

林智堅也逐一參觀各種運動設施，並說，這麼好的環境，讓人很想安排時間來運動，無奈市政繁重，「唯一能做的運動就是巡工地」，他也表示，目前北區及東區運動中心已完成，市府也爭取到經費，未來也會蓋建香山運動中心，實現對居民的承諾。

位在竹光國中後方的竹光國民運動中心，共投入5億餘元興建，是棟地下3層、地上挑高4層的運動中心，地點適中、交通便利，有各種體健設施和運動設施，地下停車場有汽車格193個、機車格63個，戶外也植栽綠美化，並有3米寬以上的寬敞人行道，具備充足的運動中心機能。

市府教育處表示，竹光國民運動中心除提供新竹市民完善的室內運動場地，未來更要作為培訓新竹市專業運動選手的場地，讓體育向下扎根。未來也會規劃各式公益健康講座、公益運動課程、趣味專項運動比賽等活動，鼓勵市民多運動、成為健康城市。竹光國民運動中心報名網址。

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